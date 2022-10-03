Eskişehir'de 47 sporcunun katılımıyla 2022 yılı 3'üncü Dönem Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı. Ay Spor Kulübü Başkanı ve 5'inci Kademe Teknik Direktör Tolga Aygün kontrolünde düzenlenen sınavda, 6-40 yaş arasındaki sporcular ter döktü. Komisyon önünde yeteneklerini sergileyen sporcular, başarılı olarak bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Düzenlenen sınav hakkında konuşan Başkan Tolga Aygün, "3'üncü dönem sınavımızı geçtiğimiz günlerde tamamladık. Her sınavda öğrenci sayımızı artırarak devam ediyoruz. Şu anda 47 sporcu katıldı. 2023 yılındaki hedefimiz ise 100 sporcunun üzerine çıkmak. Başarılı olan öğrencilerimizi kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Kick Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kick boks sporcuları kuşak sevinci yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.