Kick boks sporcuları kuşak sevinci yaşadı - Son Dakika
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Kick boks sporcuları kuşak sevinci yaşadı

03.10.2022 09:52
Kick boks sporcuları kuşak sevinci yaşadı

Eskişehir Ay Spor Kulübü'nde 47 sporcunun katılımıyla Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı.

Eskişehir Ay Spor Kulübü'nde 47 sporcunun katılımıyla Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı.

Eskişehir'de 47 sporcunun katılımıyla 2022 yılı 3'üncü Dönem Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı. Ay Spor Kulübü Başkanı ve 5'inci Kademe Teknik Direktör Tolga Aygün kontrolünde düzenlenen sınavda, 6-40 yaş arasındaki sporcular ter döktü. Komisyon önünde yeteneklerini sergileyen sporcular, başarılı olarak bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Düzenlenen sınav hakkında konuşan Başkan Tolga Aygün, "3'üncü dönem sınavımızı geçtiğimiz günlerde tamamladık. Her sınavda öğrenci sayımızı artırarak devam ediyoruz. Şu anda 47 sporcu katıldı. 2023 yılındaki hedefimiz ise 100 sporcunun üzerine çıkmak. Başarılı olan öğrencilerimizi kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Kick Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick boks sporcuları kuşak sevinci yaşadı - Son Dakika

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