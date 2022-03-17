Kick boksçu kız kardeşler, babalarının hayali için ringlerde - Son Dakika
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Kick boksçu kız kardeşler, babalarının hayali için ringlerde

17.03.2022 11:07

Aydın'da 16 ve 14 yaşlarındaki iki kız kardeş, maddi zorluklar nedeniyle 20'li yaşlarda kick boksu bırakmak zorunda kalan babalarının şampiyonluklar yaşama hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Aydın'da 16 ve 14 yaşlarındaki iki kız kardeş, maddi zorluklar nedeniyle 20'li yaşlarda kick boksu bırakmak zorunda kalan babalarının şampiyonluklar yaşama hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

İncirliova ilçesinde marangozluk yapan 49 yaşındaki Sabahattin Urfalıoğlu ile dövüş sporu kick boksla ilgilenen 14 ve 16 yaşlarındaki iki kızının yaşamı, Hintli aktör ve yönetmen Aamir Khan'ın başrolünü oynadığı "Dangal" filmiyle benzerlikler taşıyor.

Kick boksla 20'li yaşlara kadar ilgilenen Urfalıoğlu, çalışmak zorunda olduğu için ringlere çıkamadan spor yaşamını sonlandırdı. Evlilik ve iş derken kick boks Urfalıoğlu'nun yaşamından tamamen çıktı. Urfalıoğlu'nun içindeki spor aşkı, çocukları dünyaya geldiğinde yeniden canlandı.

İlk çocuğu Nazmi'yi kick boks antrenmanlarına gönderen Urfalıoğlu, oğlunun bu sporu sevmemesi üzerine, bu kez kızları Emel ile Melek'i yönlendirmeye karar verdi. Zamanla kick boksu seven ve ringlere çıkan iki kız kardeş, ulusal ve yerel müsabakalarda dereceler elde etti.

16 yaşına gelen Emel Urfalıoğlu, Avrupa Kupası ikinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü ve 17 Ege Bölgesi şampiyonluğu yaşadı. 14 yaşındaki Melek ise 14 kez Ege Bölgesi şampiyonu oldu. Babalarının gurur kaynağı olan kız kardeşlerin hedefi ise milli forma altında uluslararası ringlerde mücadele etmek.

İncirliova Anadolu Lisesinde okuyan iki kardeş, Fatih 1453 Spor Kulübü'nde antrenmanlarını birlikte sürdürüyor. Atölyeden fırsat buldukça kızlarının antrenmanına giden baba Urfalıoğlu, onlara zaman zaman taktik de veriyor.

"10 çocuğum olsun 10'unu da kick boksçu yaparım"

Urfalıoğlu, AA muhabirine, çevreden yadırgayanların olmasına rağmen kızlarını spora yönlendirmekten hiç vazgeçmediğini ifade etti. Urfalıoğlu, "Kendim ringlere çıkamadım ama sonra '10 çocuğum olsun, 10'unu da kick boksçu yapacağım' diyerek kendime ahdettim, içimde bir yara oldu. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Dünya şampiyonluğu ve altın madalya istiyorum." dedi.

"Babamın hayalini gerçekleştirdiğimi düşünüyorum"

Emel Urfalıoğlu da bu sporu çok sevdiğini, kick boksun erkek sporu olduğu yönündeki söylemlere aldırış etmediğini söyledi.

Elde ettiği derecelerle babasını gururlandırdığını vurgulayan Urfalıoğlu, şöyle konuştu:

"Kick boks babamın hayaliydi, beni de spora o başlatmıştı. Kendi hep sporcu olmak istemiş ama maddi durumlardan dolayı maçlara katılamamış. Sadece antrenmanlara katılmış. Kendi hayalini benim gerçekleştireceğimi düşündüğü için beni bu spora yönlendirdi. Bu hayali gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Babamı da gururlandırdığım için mutluyum."

"Kardeşim de benim izimden ilerliyor"

Kardeşiyle aynı sporu yaptığı için mutlu olduğunu aktaran Urfalıoğlu, şöyle devam etti:

"Antrenmanda ve sakatlığımda her zaman yanımda. Her şeyi beraber yapıyoruz. Sabah antrenmanları, koşular, fitness. Kardeşim de benim izimden ilerliyor. Ona örnek olduğum için çok seviniyorum. Onun önü de çok açık. Umarım o da benim gibi ilerler. Birlikteyken asla sıkılmıyoruz. Müsabakaya çıkmadan önce kendimi her zaman 1-0 önde hissediyorum. Çünkü kardeşim beni her zaman motive ediyor."

"Ablam şampiyon oldukça ben daha çok heveslendim"

Ablasının izinden giden Melek Urfalıoğlu da şöyle konuştu:

"Ablam şampiyon oldukça ben daha çok heveslendim. Bu sporu yaptıkça, arkadaşlarım gördükçe tuhaf bakıyorlardı. Onlardan bazıları da bu sporu yapmaya başladı. İlçemize de güzel örnek olduğumuzu düşünüyoruz. İlk hedefim Türkiye şampiyonu olup, milli sporcu olmak. Ablam en büyük destekçim. Çünkü o bana yol gösteriyor. Maçlara çıkarken o yanımda oluyor, o destek oluyor."

İki kardeşin 7 yıldır antrenörlüğünü yapan Sedat Demir de kız kardeşlerin ileride çok başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

Kick boksçu kız kardeşler, babalarının hayali için ringlerde
Kick boksçu kız kardeşler, babalarının hayali için ringlerde
Kick boksçu kız kardeşler, babalarının hayali için ringlerde

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kick boksçu kız kardeşler, babalarının hayali için ringlerde - Son Dakika


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