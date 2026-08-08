Milli sporculardan Başkan Demirci’ye şampiyonluk ziyareti

Türkiye Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda elde ettikleri şampiyonluklarla Kırşehir ve Kaman'ın gururu olan milli sporcular Efil Tıraş ve Esma Kıraç, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci'yi ziyaret etti.

Türkiye Profesyonel Kick Boks Turnuvasına katıldıktan sonra elde ettikleri başarının ardından İlçe Belediye Başkanı Emre Demirci'yi ziyaret eden Efil Tıraş ve Esma Kıraç, gelecek planları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Emre Demirci; sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği açıklamasında, Efil Tıraş ve Esma Kıraç'ı tebrik etti. Elde edilen şampiyonlukların Kaman ve Kırşehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Demirci, sporcuların azim ve disiplinleriyle gençlere örnek olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Demirci; "Türkiye Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan milli sporcularımız Efil Tıraş ve Esma Kıraç'ı yürekten kutluyorum. Azimleri, disiplinleri ve mücadeleleriyle gençlerimize örnek oldular" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.