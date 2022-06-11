Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2022 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak "dan" sınavlarının Kayseri ayağının yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci 'dan' sınavları, 12 Haziran Cumartesi günü Kayseri Talas Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.
Sınavlarda sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Kick boksta siyah kuşak 'dan' sınavlarının Kayseri ayağı yarın yapılacak - Son Dakika