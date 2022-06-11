Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2, 3, 4 ve 5'inci 'dan' sınavları, 12 Haziran Cumartesi günü Kayseri Talas Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise aynı gün saat 10.00'da başlayacaktır." denildi.

Kaynak: AA

Kick Boks, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kick boksta siyah kuşak 'dan' sınavlarının Kayseri ayağı yarın yapılacak - Son Dakika

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