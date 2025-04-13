Kilis Belediyespor, 16 Yıl Aradan Sonra Şampiyonluk İlan Etti

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, Samandağ Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Kilis temsilcisi, 16 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'e yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta yer alan Kilis Belediyespor, Kilis 7 Aralık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Samandağ Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma, yoğun taraftar desteğiyle büyük bir coşkuya sahne oldu.

Hakan Bilecen: "Babalar sözünü tutar"

Maç sonunda taraftarlar sahaya inerek büyük bir sevinç yaşarken Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de kutlamalara taraftarla birlikte katıldı. Başkan Bilecen, "Bir otelde oturup sizlerle bir sözleşme imzalamıştık, hatırlıyor musunuz? O gün demiştim ki, bu fotoğrafın aynısından bir tane daha istiyorum. O da şampiyonluk fotoğrafıydı. Az önce o fotoğraf çekildi sanırım. İkisini birleştirip odama asacağım. 16 yıl sonra gelen kahramanlarsınız siz. Kim ne yaparsa yapsın, bundan sonra 2. Ligin, profesyonel ligin kapısını siz açtınız. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Bilecen son olarak bir şey söyleyeceğim Babalar sözünü tutar" ifadelerini kullandı.

Arif Keleş: "Bu şampiyonluk için çok mücadele ettik"

Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Keleş ise, "Bu şampiyonluk için çok mücadele ettik, çok emek verdik ve inandık. Bugün de bunun karşılığını aldık. Bu şampiyonluk herkesin, tüm Kilis'in" dedi.

Eren Demiray: "16 yıllık hasrete son verdik"

Maçın 67. dakikasında takımının üçüncü golünü atan Eren Demiray da, "16 yıllık hasrete son verdik. Çok mutluyum, anlatmakla tarif edemem. Gollerimle katkı verdim. Bu benim de ilk şampiyonluğum" şeklinde konuştu. - KİLİS