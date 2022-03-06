Kilis Belediyespor: 9 Reyhanlıspor: 0 - Son Dakika

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Reyhanlıspor'u 9-0 yendi.
Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Kilis Belediyespor'un ilk yarıda gollerini, Dakika 13 Taha Balsu, dakika 15 Özgür Dükme, Dakika 34 Taha Balsu, 45 dakikada Eyüp Ataş, ilk yarı Kilis Belediyespor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor, 50 dakikada Özgür Dükme, 60 dakikada Taha Balsu, 63 dakikada Özgür Dükme, 73 - 80 dakikada Melih Rahman kaydetti. Karşılaşmayı Kilis Belediyespor 9-0 kazandı. - KİLİS
Kaynak: İHA
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