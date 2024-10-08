Kilis Belediyespor Kupada İlerledi

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Kilis Belediyespor, Balıkesirspor'u 2-0 yendi.
Kilis 7 Aralık Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Ev sahibi ekip, 76. dakikada Uğur Yalçın, 90. dakikada da Umut Koray Öz'ün golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kilis Belediyespor, aldığı bu galibiyetle kupada adını 3. eleme turuna yazdırdı.
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