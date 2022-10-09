Kilis haberi! Kilis Belediyespor: 1 Hadırlıgücü: 1 - Son Dakika
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Kilis haberi! Kilis Belediyespor: 1 Hadırlıgücü: 1

09.10.2022 17:30
Kilis haberi! Kilis Belediyespor: 1 Hadırlıgücü: 1

Kilis haber... Bölgesel Amatör Ligi 7'inci gurupta şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Hadırlıgücü ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi 7'inci gurupta şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Hadırlıgücü ile 1-1 berabere kaldı.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Hadırlıgücü ilk yarıda 13 dakika Mustafa'nın attığı gül ile 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Kilis Belediyespor 90+4 dakikada Cengizhan Avcı'nın attığı gol ile 1-1 berberliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sone erdi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kilis haberi! Kilis Belediyespor: 1 Hadırlıgücü: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis haberi! Kilis Belediyespor: 1 Hadırlıgücü: 1 - Son Dakika
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