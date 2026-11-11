Kilyos Spor, Okspor'u 2-0 yenerek 7 puanla İstanbul Süper Amatör Lig'de lider oldu - Son Dakika
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Kilyos Spor, Okspor'u 2-0 yenerek 7 puanla İstanbul Süper Amatör Lig'de lider oldu

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Kilyos Spor, Okspor\'u 2-0 yenerek 7 puanla İstanbul Süper Amatör Lig\'de lider oldu
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İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta üçüncü haftada Kilyos Spor, yeni stadında Okspor'u 2-0 mağlup ederek 7 puanla liderliğe yükseldi. Goller 56. dakikada Batuhan Fatih Çoban ve 61. dakikada Oğuzhan Türkmen'den geldi; ilk yarı golsüz tamamlandı.

İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kilyos Spor, Okspor'u 2-0 mağlup ederek 7 puanla liderliğe yükseldi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Kilyos Spor, ligin 3'üncü haftasında sahasında ağırladığı Okspor'u 2-0 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.

Yeni stadında ilk resmi karşılaşmasına çıkan Kilyos temsilcisi, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Batuhan Fatih Çoban'ın 56. ve Oğuzhan Türkmen'in 61. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kilyos Spor, topladığı 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandıran İstanbul ekibi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Sportif başarılarını tesisleşme yatırımlarıyla destekleyen Kilyos Spor, Kulüp Başkanı Lokman Kanat öncülüğünde profesyonel lig hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisi, 2028-2029 sezonunda TFF 3. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA
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