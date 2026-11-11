Kilyos Spor, Okspor\'u 2-0 yenerek 7 puanla İstanbul Süper Amatör Lig\'de lider oldu

İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kilyos Spor, Okspor'u 2-0 mağlup ederek 7 puanla liderliğe yükseldi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Kilyos Spor, ligin 3'üncü haftasında sahasında ağırladığı Okspor'u 2-0 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.

Yeni stadında ilk resmi karşılaşmasına çıkan Kilyos temsilcisi, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Batuhan Fatih Çoban'ın 56. ve Oğuzhan Türkmen'in 61. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kilyos Spor, topladığı 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandıran İstanbul ekibi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Sportif başarılarını tesisleşme yatırımlarıyla destekleyen Kilyos Spor, Kulüp Başkanı Lokman Kanat öncülüğünde profesyonel lig hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisi, 2028-2029 sezonunda TFF 3. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.