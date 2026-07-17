Yaşamını ABD'de sürdüren dünya boks tarihinin efsane ismi Mike Tyson, plajda objektiflere takıldı. 60 yaşına giren ünlü eski ağır sıklet şampiyonu, ilerleyen yaşına rağmen koruduğu atletik fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hırslı antrenman disiplinini hiçbir zaman bırakmayan "Demir Mike", plajda sergilediği kaslı ve dinamik görüntüsüyle adeta yıllara meydan okudu. Magazin basınında kısa süre içerisinde büyük yankı uyandıran bu görüntüler, efsane boksörün ringlerden uzaklaşsa da formundan hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlar nitelikte.
Geçtiğimiz dönemde kendisinden yaşça çok genç olan Jake Paul ile ringe çıkarak adından yeniden söz ettiren Mike Tyson, iyi mücadelesine rağmen 8 raunt sonunda puanlamada 78-74 kaybetmişti.
Son Dakika › Spor › Kim der ki 60 yaşında! Mike Tyson'ın fiziğini gören tekrar baktı - Son Dakika
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