Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe oyuncularının/personellerinin aldığı cezalar belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre cezalar ve isimler şöyle;
Kararlar Fenerbahçe kulübüne tebliğ edildi. Sarı-Lacivertliler Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
Galatasaray Kulübü henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi.
Son Dakika › Spor › Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası - Son Dakika
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