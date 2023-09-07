Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu? Kim Min Jae nasıl oy verilir? - Son Dakika

Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu? Kim Min Jae nasıl oy verilir?

Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu? Kim Min Jae nasıl oy verilir?
Son Güncelleme: 07.09.2023 01:26

Ballondor 2023 yılı adayları belli oldu. Listede Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae de yer aldı. Gelişme sonrası Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu, merak edildi. Peki, Kim Min Jae nasıl oy verilir?

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belli oldu. Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu? Kim Min Jae nasıl oy verilir?

KİM MİN JAE BALLONDOR ADAYI MI OLDU?

Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo ve Neymar, Ballon d'Or 2023 adayları arasında yer almadı.

İşte 2023 Ballon d'Or adayları:

Kim Min-jae, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Andre Onana, Karim Benzema, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Khvicha, Kvaratskhelia, Ruben Dias, Nicolo Barella, Erling Haaland, Yassine Bounou, Martin Odegaard, Julian Alvarez, İlkay Gündoğan, Vinicius Jr., Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Antonie Griezmann, Robert Lewandowski, Luka Modric, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Harry Kane.

KİM MİN JAE KİMDİR?

Doğum: 15 Kasım 1996 (26 yıl yaşında), Tongyeong, Güney Kore

Kim Min-jae (d. 15 Kasım 1996; Tongyeong, Güney Gyeongsang), stoper mevkiinde oynayan Güney Koreli millî futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayern München'de forma giymektedir.

Kim Min-Jae, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu? Kim Min Jae nasıl oy verilir? - Son Dakika


Son Dakika
00:06 Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı
00:06 Otomobilini durdurduğu ortağını eşinin yanında tabancayla öldürdü
23:08 İstanbul ve Kırklareli'ndeki sel felaketinde son durum! 7 kişi hayatını kaybetti
22:58 Yunanistan'da ''geç kaldı'' diye mürettebat tarafından itilen adam, denize düşerek hayatını kaybetti
22:46 Rusya ve Çin öncülüğünde kurulan BRICS'in ilk sembolik banknotu ortaya çıktı
22:32 Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
22:21 Yunanistan'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
21:51 İzmir'de milyonluk vurgun! 173 kişiyi ''yurt içi ve yurt dışı tur'' vaadiyle dolandırdı
21:10 Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı
19:57 Sultangazi'de polis, suyla dolan evde mahsur kalan yatalak hastayı böyle kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 02:43:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu? Kim Min Jae nasıl oy verilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement