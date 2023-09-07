Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belli oldu. Kim Min Jae Ballondor adayı mı oldu? Kim Min Jae nasıl oy verilir?

KİM MİN JAE BALLONDOR ADAYI MI OLDU?

Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo ve Neymar, Ballon d'Or 2023 adayları arasında yer almadı.

İşte 2023 Ballon d'Or adayları:

Kim Min-jae, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Andre Onana, Karim Benzema, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Khvicha, Kvaratskhelia, Ruben Dias, Nicolo Barella, Erling Haaland, Yassine Bounou, Martin Odegaard, Julian Alvarez, İlkay Gündoğan, Vinicius Jr., Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Antonie Griezmann, Robert Lewandowski, Luka Modric, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Harry Kane.

KİM MİN JAE KİMDİR?

Doğum: 15 Kasım 1996 (26 yıl yaşında), Tongyeong, Güney Kore

Kim Min-jae (d. 15 Kasım 1996; Tongyeong, Güney Gyeongsang), stoper mevkiinde oynayan Güney Koreli millî futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayern München'de forma giymektedir.