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Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor! - Son Dakika

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!

31.01.2022 12:33
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor!

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Kim Min-Jae'ye gelen tekliflere direnemiyor. Güney Koreli futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min Jae'de flaş gelişmeler yaşandı. Performansıyla kısa sürede Avrupa'nın devlerinin transfer listesine giren Güney Koreli stoperin menajeri İstanbul'a geldi.

Menajeri apar topar İstanbul'a geldi! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor

TEKLİFLERİ İLETECEK

Sözcü'deki habere göre; Sarı-lacivertli yönetimle görüşecek olan RX-Brothers şirketinin temsilcisi, teklifleri iletecek. En ciddi talibin İtalya'dan Napoli olduğu öğrenildi. Devre arasında kesinlikte oyuncusunu satmayı düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda resmi görüşmelere başlayacak.

Menajeri apar topar İstanbul'a geldi! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor

MADDE 23 MİLYON EURO

Kim Min Jae'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesinde "23 milyon Euro'ya serbest kalabilir" maddesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin hedefi Kim'in satışından en az 20 milyon Euro gelir elde etmek. Güney Kore Milli Takımı'nda bulunan 25 yaşındaki stoper, "Gelen teklifler cazip olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum" dedi.

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Fenerbahçe, İstanbul, Sözcü, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor! - Son Dakika Spor


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