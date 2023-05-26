Kim Min-Jae, Manchester United forması giymek için gün sayıyor

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'de Kim Min-Jae ayrılık için gün sayıyor. Eski Fenerbahçeli Güney Koreli stoperin yeni rotası İngiltere olacak.
The Mirror'ın haberine göre, Manchester United'da Raphael Varane ve Lisandro Martinez ile forma rekabetine girecek bir stoper aranıyordu. İngiliz devi, uzun süredir gözlemlediği Kim Min-Jae ile bu açığı dolduracak.
Manchester United, Kim Min-Jae'nin 43 milyon sterlin olan serbest kalma bedelini ödeyerek Güney Koreli stoperi hemen renklerine bağlayacak. Kim Min-Jae bu sezon Napoli formasını 44 kez giyerken 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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