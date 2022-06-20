Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe formasıyla geçen sezona damga vuran Kim Min-Jae'ye talip oldu.

RENNES'İN TRANSFER LİSTESİNDEKİ 2 STOPERDEN BİRİ

Sporx'in Fransız basınından aktardığı habere göre; Rennes'in Nayef Aguerd'in West Ham United'a satılmasının ardından stoper aradığı ifade edildi. Rennes'in kesin bir, şartlar sağlanırsa iki stoper takviyesi yapabileceği vurgulanırken, adaylardan birinin de Fenerbahçe'den Kim Min Jae olduğu aktarıldı.

NAPOLI, BENFİCA VE BRIGHTON'IN DA İLGİSİ VAR

Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio'nun Koreli savunma oyuncusuyla Çin'de birlikte görev yaptığı hatırlatılırken, Fransız ekibinin bu transferde işinin kolay olmayacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı savunma oyuncusu için 20 milyon eurodan fazla bonservis talebinin olduğunun altı çizildi. Rennes'in ayrıca, bu transfer için Napoli, Benfica ve Brighton ile yarıştığı öne sürüldü.