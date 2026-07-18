Kimi Antonelli Belçika Grand Prix'sine Pole Pozisyonunda Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kimi Antonelli Belçika Grand Prix'sine Pole Pozisyonunda Başlıyor

18.07.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mercedes'in pilotu Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 10. etabı Belçika Grand Prix'sine Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, ilk sıradan başlayacak.

Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, 1.44.361'lik derece elde eden Antonelli, ilk cebe yerleşti.

Bu sonuçla Antonelli, bu sezon Çin, Japonya, Miami, Monaco ve Büyük Britanya'nın ardından 6. pole pozisyonuna ulaştı.

Antonelli'nin 0.317 saniye gerisinde Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen ikinci, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris de 0.440 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Kaynak: AA

Mercedes, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kimi Antonelli Belçika Grand Prix'sine Pole Pozisyonunda Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
CHP’li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Görür’ün “Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz’ sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan Görür'ün "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz' sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı

17:41
Washington’u duman sardı, Trump Kanada’ya gümrük vergisi ile tehdit etti
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'ya gümrük vergisi ile tehdit etti
17:12
Kütahya’da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
17:00
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 19:25:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Kimi Antonelli Belçika Grand Prix'sine Pole Pozisyonunda Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.