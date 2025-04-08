Kıragası: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika
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Spor

Kıragası: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

A Milli Kadın Takımı, Slovenya'ya 1-0 yenildi. Kıragası, 'Mücadele eden oyuncularıma teşekkürler' dedi.

08.04.2025 22:18
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- Necla Güngör Kıragası: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası:

"Sivaslılar rekor kırdı"

"Soyunma odasında hepsi ağlıyor"

SİVAS - UEFA Uluslar Ligi B Grubu 2. Grup 4. maçında Sivas'ta konuk ettiği Slovenya'ya 1-0 mağlup olan A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, "Rakibe karşı iyi mücadele ettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum çok iyi bir ekibe karşı çok iyi mücadele ettiler" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında Sivas'ta karşılaştığı Slovenya'ya 1-0 yenildi ve 3 puanda kaldı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Sivas şehri kadın futbolu seyirci rekorunu kırarak gururlandırdı. Biz desteklerinden dolayı Sivaslılara teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli işler yaptı taraftarlar. Gönül isterdi ki taraftara galibiyet armağan edelim ama kaybettiğimiz için üzgünüz. Erken bulduğumuz ancak hakemin vermediği bir penaltı vardı. Çok çalıştığımız yerden gol yedik. Golden sonra oyuncularımızda düşüş oldu. Slovenya grubunda şu anda lider. FIFA sıralamasına baktığımızda bizden 20 sıra üstte. Buna rağmen yine de rakibe karşı iyi mücadele ettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum çok iyi bir ekibe karşı çok iyi mücadele ettiler" dedi.

"Oyuncularıma yolun bitmediğini söyledim"

Soyunma odasında futbolcuların mağlubiyetten dolayı ağladığını ifade eden Kıragası, "Mücadele etme çok önemli. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Ben maç sonu futbolculara onlarla gurur duyduğumu söyledim. Yolun bitmediğini ve mücadelemize devam edeceğimizi söyledim. Şu anda soyunma odasında hepsi çok üzgün ve ağlıyorlar. Mecnun Otyakmaz başkanımız da soyunma odasına girdi ve takıma moral verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kıragası: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika

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