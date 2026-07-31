Kırgızistan'da F1H2O Dünya Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Kırgızistan'da F1H2O Dünya Şampiyonası Heyecanı

Kırgızistan\'da F1H2O Dünya Şampiyonası Heyecanı
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Kırgızistan Grand Prix'si öncesi basın toplantısı yapıldı, çevre korunmasına vurgu yapıldı.

Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası'nın Orta Asya'daki ilk yarışı olacak Kırgızistan Grand Prix'si öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Kırgızistan Devlet Turizm Geliştirme Ajansı Direktörü Eduard Kubatov, Kırgızistan Su Motor Sporları Federasyonu Başkanı Aibek Abylkasymov, H2O Racing Kurucusu Nicolo di San Germano, H2O Racing CEO'su Raimondo di San Germano ile F1H2O pilotları Shaun Torrente, Stefan Arand ve Marit Stromoy katıldı.

Eduard Kubatov: "Issık Göl'ün eşsiz ekosisteminin korunması için gerekli tüm önlemler alındı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eduard Kubatov, Issık Göl kıyısında yer alan padok alanının kısa sürede tamamlanmış olmasından duyduğu gururu dile getirdi. Kubatov, bölgenin artık uluslararası öneme sahip spor ve kültür organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek özel bir tesise kavuştuğunu belirtti. Kubatov ayrıca organizasyonun çevresel etkisine büyük önem verildiğini vurgulayarak, Issık Göl'ün eşsiz ekosisteminin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi. Grand Prix öncesinde haftalar boyunca gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmalarına katkı sağlayan gönüllülere de teşekkür etti.

Nicolo di San Germano: "Şampiyonanın ilk kez Orta Asya'da yarış düzenlemesinden büyük mutluluk duyuyoruz"

H2O Racing Kurucusu Nicolo di San Germano da çevre standartlarının en üst seviyede korunmasının önemine dikkat çekti. Temiz ve korunmuş su kaynaklarının, hem F1H2O Dünya Şampiyonası'nın hem de su üstü motor sporlarının temelini oluşturduğunu belirten di San Germano, bu konuda kişisel hassasiyet taşıdığını ifade etti. Di San Germano ayrıca, F1H2O'yu kurmasının üzerinden kırk yılı aşkın süre geçtikten sonra şampiyonanın ilk kez Orta Asya'da yarış düzenlemesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bunun organizasyonun küresel ölçekteki büyümesini daha da ileriye taşıdığını söyledi.

Raimondo di San Germano: "Kırgızistan, bu organizasyonla Orta Asya'da öncü ülke haline geldi"

H2O Racing CEO'su Raimondo di San Germano ise bunun bölgedeki ilk F1H2O Grand Prix'si olmasına rağmen son olmayacağına inandığını dile getirdi. Son haftalarda Issık Göl'nde yapılan hazırlıkları gören birçok Orta Asya ülkesinin temsilcisinin kendi ülkelerinde de F1H2O Grand Prix düzenlemek için temas kurmaya başladığını açıklayan di San Germano, bunun Kırgızistan için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Raimondo di San Germano, Kırgızistan'ın bu organizasyonla bölgenin dünya çapındaki spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu kanıtlayan öncü ülke haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Basın toplantısı, organizasyonda yer alan üç pilotun soruları yanıtlamasıyla sona erdi. Shaun Torrente, Stefan Arand ve Marit Stromoy, hem Kırgızistan Grand Prix'si hem de sezonun geri kalanına ilişkin hedeflerini paylaştı.

UIM F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix'si, bugün Issık Göl'deki serbest antrenman seanslarıyla başlayacak.

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Kırgızistan, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırgızistan'da F1H2O Dünya Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

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