Kırgızistan F1H2O Grand Prix'si ile Tanıtımda Sıçrama - Son Dakika
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Kırgızistan F1H2O Grand Prix'si ile Tanıtımda Sıçrama

Kırgızistan F1H2O Grand Prix\'si ile Tanıtımda Sıçrama
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Kırgızistan'da düzenlenen F1H2O Dünya Şampiyonası, Issık Göl'ü uluslararası spor turizmine açtı.

UIM F1H2O Dünya Şampiyonası'nın tarihinde ilk kez Orta Asya'da düzenlenen Kırgızistan Grand Prix'si, yalnızca su sporları tutkunlarını değil, binlerce yerli ve yabancı turisti de Issık Göl kıyısında buluşturdu. Dünyanın en prestijli motorlu su sporları organizasyonlarından biri olan şampiyona, Kırgızistan'ın turizm potansiyelini uluslararası vitrine taşıdı.

"Kırgızistan'ın İncisi" olarak anılan Issık Göl'de, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon boyunca yarış alanı tribünleri dolarken, göl kıyısındaki oteller ve tatil tesislerinde de yoğunluk yaşandı. Organizasyon öncesinde Çolpon Ata, Bosteri, Sarı Oy ve Baet bölgelerindeki birçok otel ve tatil köyünün tamamen dolduğu açıklanmıştı. Kırgızistan Devlet Turizm Geliştirme Ajansı verilerine göre organizasyon için 30'dan fazla ülkeden sporcular, takım görevlileri, medya mensupları ve turistlerin ülkeye gelmesi beklenirken, toplam ziyaretçi sayısının 25 bine ulaşacağı öngörüldü.

Issık Göl dünya vitrinine çıktı

Deniz seviyesinden bin 607 metre yükseklikte bulunan Issık Göl, F1H2O Dünya Şampiyonası tarihindeki en yüksek rakımlı yarış merkezi oldu. UNESCO Biyosfer Rezervi statüsündeki göl, organizasyon sayesinde televizyon yayınları, dijital platformlar ve uluslararası basın aracılığıyla milyonlarca sporsevere tanıtıldı.

Yarışları izlemeye gelen ziyaretçiler yalnızca F1H2O heyecanına ortak olmakla kalmadı, aynı zamanda Issık Göl çevresindeki plajlar, dağ manzaraları, tarihi alanlar ve turistik merkezleri de ziyaret ederek bölge ekonomisine katkı sağladı. Özellikle Çolpon Ata'daki restoranlar, kafeler, hediyelik eşya işletmeleri ve ulaşım sektöründe organizasyon süresince yoğunluk gözlendi.

Kültür ve spor bir araya geldi

Şampiyona öncesinde düzenlenen geleneksel Kırgız gösterileri, atlı akrobasi performansları ve halk dansları, yabancı konuklara ülkenin kültürel mirasını tanıtma fırsatı sundu. Organizasyon boyunca kurulan etkinlik alanlarında yöresel ürünler sergilenirken, çok sayıda turist Kırgız mutfağını deneyimleme imkanı buldu.

Hedef uluslararası spor turizmi

Kırgızistan yönetimi, F1H2O Dünya Şampiyonası'nın ülkenin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ve Issık Göl'ü küresel spor turizminin önemli destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Organizasyon kapsamında oluşturulan yarış alanı, altyapı yatırımları, otoparklar, yürüyüş yolları ve seyirci tribünlerinin gelecek yıllarda düzenlenecek uluslararası etkinlikler için de kullanılmasının planlandığı ifade ediliyor.

İlk kez Orta Asya'da düzenlenen F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix'si, yüksek seyirci ilgisi, otellerde oluşturduğu doluluk oranı ve Issık Göl'ün uluslararası tanıtımına sağladığı katkıyla, ülkenin spor turizmi açısından en önemli organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Kırgızistan, Orta Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırgızistan F1H2O Grand Prix'si ile Tanıtımda Sıçrama - Son Dakika

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