Kırgızistan Grand Prix'sinde Fırtına Gibi Geçtiler - Son Dakika
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Kırgızistan Grand Prix'sinde Fırtına Gibi Geçtiler

Kırgızistan Grand Prix\'sinde Fırtına Gibi Geçtiler
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Jonas Andersson ve Shaun Torrente, Kırgızistan'da gerçekleştirilen sprint yarışlarını kazandı.

UIM F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix'sinde gerçekleştirilen sprint yarışlarında Team Abu Dhabi pilotu Jonas Andersson ile Victory Team pilotu Shaun Torrente zafere ulaştı.

Kırgızistan Issık Göl'de düzenlenen organizasyonda ilk sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan Team Abu Dhabi pilotu Jonas Andersson, startla birlikte liderliği alarak damalı bayrağı ilk sırada gördü. Eski dünya şampiyonu İsveçli pilot, yarış boyunca üstünlüğünü korurken takım arkadaşı Erik Stark ikinci ve iki kez dünya şampiyonu Sami Selio ise üçüncü oldu. Sıralama turlarının ardından motor değişikliği nedeniyle son sıradan start alan Sharjah Team pilotu Rusty Wyatt ise etkileyici bir yükseliş sergileyerek ilk tur sonunda altıncılığa kadar çıktı. Yarışın ilerleyen bölümünde Stefan Hagin ve Ben Jelf'i geride bırakan Kanadalı pilot, üçüncülük mücadelesinde Sami Selio'yu geçemedi. Sharjah Team adına talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı. Grant Trask, teknesinin arka bölümünde yaşanan teknik sorun nedeniyle geriye düşerken, yarış sonunda diskalifiye edildi. Rusty Wyatt ise sarı bayrak sonrası yeniden start prosedürünü ihlal ettiği gerekçesiyle bir tur cezası alarak yarışı altıncı sırada tamamladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ekipleri sprint yarışlarına damga vurdu

Günün ikinci sprint yarışında ise son dünya şampiyonu Shaun Torrente üstün bir performans ortaya koydu. Victory Team pilotu, starttan itibaren liderliği ele geçirerek rakiplerine şans tanımadı ve yarışı baştan sona önde götürerek birinciliğe ulaştı. Takım arkadaşı Alec Weckstrom ikinci sırayı alırken, finişi üçüncü sırada geçen Rashed Al Qemzi, start koridorunu koruyamadığı gerekçesiyle ceza aldı. Bu cezanın ardından üçüncülük Stefan Arand'a verildi.

Böylece Kırgızistan Grand Prix'sinde düzenlenen iki sprint yarışını Team Abu Dhabi'den Jonas Andersson ile Victory Team'den Shaun Torrente kazanırken, Birleşik Arap Emirlikleri ekipleri organizasyonun sprint yarışlarına damga vurdu.

Kaynak: İHA

Kırgızistan, Fırtına, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırgızistan Grand Prix'sinde Fırtına Gibi Geçtiler - Son Dakika

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