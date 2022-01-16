Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

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HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Hakan Pekyürek (xx), Hakan Dursun (xx)

TFF 3'üncü 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor hata yapmadı. Evinde Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'la karşı karşıya gelen Fethiyespor sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 67'nci dakikasında sahneye çıkan Serhan takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Fethiyespor bu sonuçla son 7 maçını kazandı ve 46 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

- Fethiye