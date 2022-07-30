Çayırovalı boksörler, Kırıkkale'de 3. tura çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çayırovalı boksörler, Kırıkkale'de 3. tura çıktı

30.07.2022 11:04
Çayırovalı boksörler, Kırıkkale'de 3. tura çıktı

Kırıkkale'de devam eden Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasında Çayırova Belediyesi Sporcuları Yaşar Efe Altıntaş, Adem Şimşek, Enes Köroğlu ve İsmail Vinçoğlu ilk iki turda rakiplerini yenerek 3.tura çıkmaya hak kazandı.

Kırıkkale'de devam eden Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonasında Çayırova Belediyesi Sporcuları Yaşar Efe Altıntaş, Adem Şimşek, Enes Köroğlu ve İsmail Vinçoğlu ilk iki turda rakiplerini yenerek 3.tura çıkmaya hak kazandı.

Kırıkkale'de 963 sporcunun katıldığı organizasyonda 303 kız, 660 erkek sporcu bulunuyor. Şampiyona Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu ev sahipliğinde yapılıyor. Çayırova Belediyesi'nden 4 boksörün katıldığı organizasyonda ilk iki tur maçları geride kaldı. Çayırova Belediyesi sporcularından Yaşar Efe Altıntaş, ağır sıklet müsabakalarında ilk iki turda Kırıkkale ve Ankara bölgesinden yer alan rakiplerini yenerek adını 3.tura yazdırdı. 52 kilogramda İsmail Vinçoğlu, 60 kilogramda Adem Şimşek ve 75 kilogramda Enes Köroğlu turnuvanın ilk iki gününde ringe çıkarak 2'de 2 yaptı. 4 sporcu bu sonuçların ardından şampiyona yolculuğuna devam ederek madalya hedefini sürdürdü. 3'üncü turdan galibiyetle ayrılmaları halinde finallerin kapısını aralayacak olan Çayırova Belediyesi sporcuları çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla madalya için ter dökecek.

Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası 31 Temmuz Pazar günü final maçları ve seremonisi ile tamamlanacak. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı Türkiye'nin ilk uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu Van'da başladı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Temmuz 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Temmuz 2022
Kaynak: İHA

Adem Şimşek, Kırıkkale, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırovalı boksörler, Kırıkkale'de 3. tura çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 11:04:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çayırovalı boksörler, Kırıkkale'de 3. tura çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement