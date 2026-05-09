Kırıkkale\'de Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

Kırıkkale'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın sona ermesiyle birlikte Kırıkkale'de sarı-kırmızılı taraftarlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlama yapan taraftarlar, sloganlar atarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, cadde ve sokaklarda tur attı. Bazı taraftarlar ise kortej yürüyüşü yaparak coşkuya ortak oldu. Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemi aldı. - KIRIKKALE