Kırıkkale\'de Galatasaray, Ziraat Bankkart\'ı 3-1 yenerek Şampiyonlar Kupası\'nı kazandı

Galatasaray'ın, 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması sarı-kırmızılı oyuncular, şampiyonluğu taraftarlarına armağan ederken, "Bunlar daha başlangıç" mesajı verdi.

Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesinde Galatasaray, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Galatasaray'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Ziraat Bankkart'ın oyuncularına ise madalyalarını Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan verdi.

Kupa töreninde büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı voleybolcular, şampiyonluk kupasını hep birlikte havaya kaldırdı. Kupa sevinci yaşayan oyuncular, teknik heyetle birlikte şampiyonluk coşkusunu paylaştı. Karşılaşmada sergilediği başarılı performansla öne çıkan Galatasaray'ın Kanadalı oyuncusu Stephen Maar ise 'En değerli oyuncu' seçildi.

Kupa töreninin ardından sarı-kırmızılı oyuncular duygularını aktardı. Stephen Maar, yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum, teşekkür ederim. Maçı kazandık. Bu, Galatasaray için ilk kupa. Aynı zamanda bu sezonki ilk galibiyetimiz. Bu yüzden çok mutluyum" dedi.

Efe Mandıracı ise elde ettikleri başarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Taraftarımızı, camiamızı gururlandırdığımız için. Bizim için önemli bir kupaydi. Sezona iyi bir şekilde başlayacağız. Taraftarımıza, bütün camiamıza, yöneticilerimize, teknik ekibimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar daha başlangıç" ifadelerini kullandı.

Takımın her geçen gün daha iyi bir uyum yakaladığını vurgulayan Cafer Kirkit ise, "Bugün gerçekten çok güzel bir oyun oynayıp zorlu rakibimiz Ziraat Bankkart'ı yenmeyi başardık. Çok mutluyuz. Ziraat Bankkart'ı da ayrıca tebrik ediyoruz. Çok iyi oynadılar bugün. Günden güne daha iyi gelişen bir kadromuz var. Çok enerjik, birbirine çok uyumlu bir kadromuz var. Günden güne de çalışarak daha iyi oyun oynamaya çalışacağız. Bugünü de kupayla taçlandırdığımız için çok mutluyuz. Büyük Galatasaray taraftarına, camiasına yakışır şekilde kupayı bugün aldık. Onlara hediyemiz olsun" diye konuştu.

Galatasaraylı Jean Patry de sahada takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ifade ederek, "Çok mutluyum. Bugün takım olarak gerçekten çok iyi oynadık. Mümkün olduğunca iyi ve birbirine kenetlenmiş bir takım olmak için çok çalışıyoruz. Bu takımın bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.