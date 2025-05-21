Kırıkkale FK Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
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Kırıkkale FK Başkanı İstifa Etti

Kırıkkale FK Başkanı İstifa Etti
21.05.2025 20:21
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Kırıkkale FK Başkanı Adnan Duman, kulübün siyasi etkilerden uzak kalması gerektiğini vurgulayarak istifa etti.

Kırıkkale FK Başkanı Adnan Duman, "Bugün itibarıyla istifa ediyorum. Helali hoş olsun 135 milyon lira" sözleriyle görevini bıraktığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale Futbol Kulübü'nün başkanı Adnan Duman, düzenlediği basın açıklamasında görevinden istifa ettiğini duyurdu. Duman, "Amasız, fakatsız şu anda siyasetin dışında, dargınlıkların ve küslüklerin dışında, Kırıkkale FK olarak bizim başarıya giden yolda bir kamu kurumundan beklediğimiz en doğal desteği maalesef sezon başında göremedik. Bu süreç böyle yaşanırken de bir şekilde siyasetin içine çekildik" dedi.

Takımın hiçbir siyasi partiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Duman, "Benim ya da yönetimimdeki, idari kadromdaki, futbolcu kardeşlerimizin bir şekilde A partisine ya da B partisine destek vermesi, gönül vermesi mevzusunu Kırıkkale FK ailesine mal etmek, inanın bu takıma yapılmış en büyük ihanettir" ifadelerini kullandı.

Altyapı, stat ve kulüp binası gibi temel eksikliklere de değinen Duman, "Kulüp başkanı olarak, siyasetle ilişkilendirilip 'siyaset yapıyor' denilerek sürekli yıpratılan biri olarak söylüyorum; altyapısı olmayan, stadı olmayan ve kulüp binası olup da kafasını sokacak yeri olmayan bir tutkudan bahsediyoruz" diye konuştu.

Kulüp başkanlığının geçici bir görev olduğunun altını çizen Duman, "Stat, altyapı ve bu işle ilgili kamu kurumlarının destek vermediği müddetçe maalesef bizim gibi şehirlerde bu iş sadece bir kulüp başkanının ve yönetim ordusunun harcamasıyla, emeğiyle sonuca ulaşamaz. Bizler geçiciyiz" ifadelerini kullandı.

"Bir kuruş alacağım yok"

Görevi gönüllülük esasıyla yürüttüklerini belirten Duman, "Ben ve yönetimim inanılmaz şekilde bu işe emek verdik, bu noktaya taşıdık, getirdik. Ama maalesef bugün gücümüzün tükendiğini hissediyoruz" dedi. "Büyük bir heyecanla başladığım bu yolda, daha iyi yönetilmesi ve siyasetten uzak tutulması adına görevimi bırakıyorum" diyen Duman, açıklamasını şöyle tamamladı: "Bütün bir yıl boyunca harcamış olduğumuz her bir kuruş kulübe hibe edilerek, bir kuruş kimsenin alacağı kalmadan, bugün itibarıyla istifa ediyorum. Benden bir kuruş alacak yoktur, helali hoş olsun 135 milyon lira." - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kırıkkale FK Başkanı İstifa Etti - Son Dakika

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