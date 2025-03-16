TFF 3. Lig 4. Grup 24. haftasında Kırıkkale FK, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kaldı.
Halemler: Levent Gümüşdere, Burak Menteşe, Berk Tezcan
Kırıkkale FK: Onur Behiç Özalgan, Nuri Melih Mursal (Muharrem Öner dk. 56), Adem Ercan, Yıldıray Koçal, Sergen İlhan (Buğra Şahiner dk.56), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar, Emir Açıkgöz, Emre Keleşoğlu, Seyit Mehmet Söğüt (Behlül Aydın dk. 69), Abdulkadir Korkut
Mardin 1969 Spor: İsmail Cengiz, Serdar Yiğit (Ahmet Teker dk. 46), Berkan Ünal, Ali Kemal Özkan (Serkan Köse dk. 46), İslam Çerioğlu, Umut Dilek, Abdulsamet Kırım (Bedirhan Salih dk. 61), Murat Şevik (Ahmet Can Özdemir dk. 46), Aykut Sarıdoğan (Mustafa Acar dk. 76), Ümit Kurt, Barış Sağır
Goller: Osman Arslantaş (dk. 11, 66) (Kırıkkale FK), Umut Dilek (dk. 72), Mustafa Acar (dk. 90+6) (Mardin 1969 Spor)
Sarı kartlar: Sergen İlhan (dk. 56), Emir Açıkgöz (dk. 90+8) (Kırıkkale FK), Umut Dilek (dk. 41), Serkan Köse (dk. 78), Ahmet Teker (dk. 82), İslam Çerioğlu (dk. 90) (Mardin 1969 Spor) - KIRIKKALE
Son Dakika › Spor › Kırıkkale FK ve Mardin 1969 Spor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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