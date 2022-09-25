Kırıkkale haberi | SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyor - Son Dakika
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Kırıkkale haberi | SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyor

25.09.2022 11:31

Kırıkkale haberler: SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyorBurak CAN / KIRIKKALE, (DHA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları'nda, kriteryum etapları başladı.

SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyor

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları'nda, kriteryum etapları başladı.

Kırıkkale'de düzenlenen 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları'nın son günü kapsamında, Millet Bulvarı'nda kriteryum etapları başladı. Bugün 15 yaş altı kızlar 7 tur, 15 yaş altı erkekler 9 tur, 17 yaş altı kızlar 12 tur, master erkekler 15 tur, 17 yaş altı erkekler 12 tur ve genç erkekler 15 tur kategorilerinde yarışacak. 430 sporcunun katıldığı 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları, öğleden sonra düzenlenecek halk sürüşü ve ödül töreninin ardından sona erecek.

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Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları kriteryum etaplarıyla sürüyor Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları kriteryum etaplarıyla sürüyor BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ, DÖVÜLDÜ BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ, DÖVÜLDÜ
Kaynak: DHA

Kırıkkale, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırıkkale haberi | SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale haberi | SPOR Kırıkkale'de 7'nci Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyor - Son Dakika
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