Kırkağaç'ta 16 milyon TL'lik spor kompleksinin temeli atıldı - Son Dakika
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Kırkağaç'ta 16 milyon TL'lik spor kompleksinin temeli atıldı

12.05.2022 11:03
Kırkağaç'ta 16 milyon TL'lik spor kompleksinin temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kırkağaç ilçesine kazandıracağı ve maliyeti 16 milyon TL olan Kırkağaç Spor Kompleksi projesinin temeli gerçekleştirilen törenle atıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'nın Kırkağaç ilçesine kazandıracağı ve maliyeti 16 milyon TL olan Kırkağaç Spor Kompleksi projesinin temeli gerçekleştirilen törenle atıldı.

Eski üniversite binası ve mezbaha alanı bölgesinde yapılan temel atma törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Kaymakam Refiki Bahri Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, BBP Kırkağaç İlçe Başkanı Yasin Sarı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Doruklu, Acar İdman Yurdu Kulüp Başkanı Emin Elçi, belediye meclis üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan temel atma töreninde konuşan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz dev bir spor tesisini ilçeye kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Spor kompleksi içinde 'Yarı olimpik Kapalı yüzme havuzu', '500 kişilik tribünlü futbol sahası (76x113 ebatlarında)', 'Soyunma odaları', 'Basketbol sahası', 'Tenis kortu', 'Kapalı halı saha', 'Halı saha (22x44 ebatlarında)' yer alacak.

Konuşmanın ardından Kaymakam Büyükköse ve Belediye Başkanı Gedüz birlikte butona basarak 16 milyon TL'lik dev yatırımın temelini attı. - MANİSA

Kırkağaç'ta 16 milyon TL'lik spor kompleksinin temeli atıldı
Kırkağaç'ta 16 milyon TL'lik spor kompleksinin temeli atıldı
Kırkağaç'ta 16 milyon TL'lik spor kompleksinin temeli atıldı
Kırkağaç'ta 16 milyon TL'lik spor kompleksinin temeli atıldı
Kırkağaç'ta 16 milyon TL'lik spor kompleksinin temeli atıldı

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Türk Lirası, Kırkağaç, Hisarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırkağaç'ta 16 milyon TL'lik spor kompleksinin temeli atıldı - Son Dakika


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