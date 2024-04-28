Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teknisyeni Bülent Döçler, gülle atmada 4 kez Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teknisyeni Bülent Döçler, gülle atmada 4 kez Türkiye şampiyonu oldu

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü teknisyeni Bülent Döçler, gülle atmada 4 kez Türkiye şampiyonu oldu

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan Bülent Döçler, öğrencilerin ısrarı üzerine 8 yıl önce deneme atışıyla başladığı gülle atmada 4 kez Türkiye şampiyonu oldu. Döçler, gülle atma sporuna olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

28.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan 55 yaşındaki Bülent Döçler, öğrencilerin ısrarı üzerine 8 yıl önce deneme atışıyla başladığı gülle atmada 4 kez Türkiye şampiyonu oldu.

Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda görev yapan Döçler, 2016 yılında yanına gelen öğrencilerin, gülle atma teklifini kırmayarak deneme atışı yaptı.

İlk atışında gülleyi yaklaşık 7 metre ileri atan Döçler, bu spora ilgi duydu.

Döçler, aynı yıl İstanbul'da düzenlenen Türkiye Masterler Şampiyonası'nda gülle atmada birinci oldu.

Çalışmalarına devam eden Döçler, 8 yıl içerisinde 4 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve Balkan 4'üncülüğü elde etti.

"Gülle atma sporu ile tanıştığım yıl Türkiye şampiyonu oldum"

Bülent Döçler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı birçok müsabakadan dereceyle ayrıldığını söyledi.

Gülle sporunun zor olduğunu ifade eden Döçler, bu sporda beslenme, kuvvet ve sürekliliğin önemli olduğunu belirtti.

Spora ilkokulda başladığını dile getiren Döçler, öğrencilerin önerisiyle yaptığı atışla tanıştığı gülle atma sporuna ilgisinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Haftada 5 gün antrenman yaptığını belirten Döçler, "Gülle atma sporu ile tanıştığım yıl Türkiye şampiyonu oldum, bu beni hırslandırdı. Sonrasında katıldığım her müsabakadan başarıyla ayrıldım. Hedefim yeniden Türkiye şampiyonu olmak. Ona hazırlanıyorum. Avrupa şampiyonalarına bugüne kadar kendi planlarım nedeniyle gidemedim. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyorum. Hedefim Avrupa şampiyonluğu, ardından dünya şampiyonluğu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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