Kırklareli\'nde Yaz Spor Okulları Açıldı

Kırklareli'nde yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde yaz spor okulları açılışı için tören düzenledi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan konuşan Vali Uğur Turan, sanat ve spordan asla vazgeçemediklerini söyledi. Turan, kurslara 5 binden fazla öğrenci katıldığını da ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler gerçekleşti.

Yaz spor okullarında 20 branşta 5 binden fazla öğrenci katılırken, kayıtlar devam ediyor. - KIRKLARELİ