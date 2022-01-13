Kırklarelispor, Çakır ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Şanlıurfaspor'dan Mustafa Çakır ile sözleşme imzaladı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, Çakır ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.

Transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını ifade eden Can, Kırklarelispor'un çok daha güzel yerlerde mücadele etmesi için çalıştıklarını belirtti.

Can, transfer çalışmalarının devre arasında devam edeceğini kaydetti.