Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son hafta maçın Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldu.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Mücahid Adem Çelebi
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Denizhan Taşkın (Rüzgar Derici dk. 81), Eray Karataş (Eray Sürül dk. 72), Erdem Dikbasan, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Raşit Yöndem (Yücel Candemir dk. 65), Okan Derici (Cemil Devrim dk. 81), Semih Üstün (Dk. 65 Ertuğrul Tüysüz dk. 65), Taşkın Kartal
Yedekler: Mehmet Cinpir, Miray Köksal, Emre Balkı, Berke Can Özsoy, Burak Bozbey
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Kocaelispor: Hasan Göcen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan (Emre Gedik dk. 61), Cihat Çelik (Mikdat Çil dk. 61), Furkan Gedik (Ege Bilim dk. 70), Mesut Can Tunalı, Josıp Vukuvıc (Mehmet Altaş dk. 60), Rivas Vindel (Bünyamin Dalkılıç dk. 46), Ahmet Sagat
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Markao, Samet Yalçın
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Bedirhan Özyurt (Kırklarelispor), Ahmet Sagat (dk. 40, 45+1 pen ve 54) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Mehmet Altaş, Onur Öztonga (Kocaelispor) - KIRKLARELİ
Son Dakika › Spor › Kırklarelispor, Kocaelispor'a Yenildi - Son Dakika
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