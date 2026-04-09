Kırkpınar Ağa\'sından TFF\'ye Ziyaret

KIRKPINAR ağası Ufuk Özünlü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı makamlarında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmelerin sonunda Ufuk Özünlü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'a birer atkı takdim ederken; Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz da Ufuk Özünlü'ye üzerlerinde isminin yazılı olduğu birer A Milli Takım forması hediye etti.