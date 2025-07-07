Kırkpınar Ağası Rekorla İhaleyi Kazandı - Son Dakika
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Kırkpınar Ağası Rekorla İhaleyi Kazandı

Kırkpınar Ağası Rekorla İhaleyi Kazandı
07.07.2025 14:28
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Ufuk Özünlü, 40.6 milyon TL ile Kırkpınar Ağası unvanını korudu. Gelenek ve modernizasyona vurgu yaptı.

Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, ağalık ihalesini bu yıl 40 milyon 664 bin 665 TL'lik rekor bedelle ünvanını korudu. Tribünlerde Türkiye mozaiği oluşturduklarını belirten Özünlü, Kırkpınar'ı hem geleneksel değerleriyle yaşatmayı hem de modernize etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kırkpınar'ın 664. yılında ağa olan Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için düzenlenen ağalık ihalesinde 40 milyon 664 bin 665 TL'lik rekor bir bedelle ikinci kez Kırkpınar Ağası oldu. Özünlü, hem geleneklere sahip çıkmayı hem de Kırkpınar'ı modernize etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tribünlerde Türkiye mozaiği

Geçen yıl 34 milyon TL ile Kırkpınar ağalığını alan Ufuk Özünlü, bu yılki ihalede rakamı 40 milyon TL'ye taşıyarak dikkat çekti. Ağalık görevini bir 'onur ve sorumluluk' olarak gördüğünü vurgulayan Özünlü, "Ağalık, para verip alınan bir makam değil; taşınması zor, 664 yıllık bir gelenek. Kırkpınar sadece bir gelenek meselesi değil, gelecek meselesi" dedi.

Bu yıl stada önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Özünlü, özellikle altyapıya ağırlık verdiklerini aktardı. Tüm tuvaletlerin yenilenmesi, stada pervaneler takılması, dev ekranların kurulması, pehlivanların, seyircilerin konforu için yapılan yenilikler ve seyircilere ikram dağıtılması gibi iyileştirmeler, güreş severler tarafından büyük beğeni topladı. Özünlü, "Bu yıl tribünlerde tam anlamıyla bir Türkiye mozaiği oluşturduk. Daha önce yağlı güreş izlememiş insanları bile tribünlere çekmeyi başardık. Böylece rekor bir katılım da sağlandı" diye konuştu.

Özel çocuklardan kadınlara kadar toplumun farklı kesimlerini Kırkpınar atmosferiyle buluşturmayı önemsediklerini kaydeden Özünlü, Kırkpınar'ın yalnızca spor değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğuna dikkat çekerek hem organizasyonel hem de sportif anlamda kurumsallaşmayı hedeflediklerini aktardı. Özünlü, "Bu yıl tribünlerde eski başpehlivanlardan akademisyenlere, gençlerden sanatçılara kadar geniş bir yelpazede misafir ağırladıklarını söyleyen Özünlü, "Kırkpınar'ın gücü, bu çeşitlilikten geliyor. Kırkpınar'ı bir olimpiyat olarak görmek gerekiyor. Ayrıca Kırkpınar'ın uluslararası alanda daha çok tanıtılması gerekiyor. Yurt dışı yayınlarla yabancı izleyici sayısını artırmak önemli bir hedefimiz" şeklinde konuştu.

Bu yıl stada yapılan yatırımlar sonrası en anlamlısının babası Zeki Özünlü'nün isminin, pehlivanların ve başpehlivanların giriş kapısına verilmesi olduğunu söyleyen Ufuk Özünlü, "Benim için en önemli görev buydu. Böylece babamın ismi de Kırkpınar'da yaşayacak" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Ağası Rekorla İhaleyi Kazandı - Son Dakika

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