SPOR Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e, memleketinde coşkulu karşılama

Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'e, memleketinde coşkulu karşılama

Şimşek: Ben çok hayvan sevgisi olan bir insanım. Herhangi bir art niyet yok

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Cengizhan Şimşek (26), ikinci Mustafa Taş ve üçüncü İsmail Balaban, memleketleri Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Kulübü pehlivanları 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazandıkları başarının ardından Antalya'ya geldi. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek ve ikinci Mustafa Taş'ı güreş severler, Döşemealtı ilçesinde karşıladı.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE KENT TURU

Kent girişinde başlayan kortejde üstü açık otobüsle tur atan pehlivanlar, vatandaşları selamladı. Altın kemerin sahibi Şimşek'e güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Hemşehrileri, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek ve Edirne'de ilk başpehlivanlık mücadelesinde ikinci olan Mustafa Taş'a sevgi gösterisinde bulundu.

TÖRENLE KUTLANDI

Yaklaşık 2 saat süren kortejin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasına gelen başpehlivanlar, mutluluklarını güreş severlerle paylaştı. Belediye binası önünde gerçekleştirilen törende, 2013 ve 2017 yıllarında altın kemeri kazanan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de üçüncülük elde eden İsmail Balaban da yer aldı. Törende Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başpehlivanları tebrik etti.

'KIRPINAR'A ANTALYA DAMGASI'

Törende konuşan Başkan Böcek, "Tarihi Kırkpınar'a Antalya'nın damgasını vuran kıymetli güreşçilerimizin alnından öpüyorum. Antalya'da halkın yararına projeleri destekliyoruz. Kültür sanat ve spor ile ata sporu güreşi 28 yıldır destekliyoruz. Paça bağlayan 235 güreşçisi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, güreşte birinci sırada. Din ile devlet işlerini ayırdığımız gibi siyasetle sporu ayırıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de destek olmaya devam edeceğiz. Siyaseten bir- iki güreşçi alıp siyaset yapmaya çalışmadık" diye konuştu.

'ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Pehlivanların başarısından dolayı yaşadığı gururu anlatan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Çocuklarımı öpüyorum. Onlar benim manevi evlatlarım. Bundan sonra da aynı azimle devam edecekler. Mustafa Doğan kardeşim bu sene başpehlivan oldu. Onu da tebrik ediyorum. Türkiye'de örnek olmaya, ata sporuna gençlerimizi davet etmeye, öncülük yapmaya, vatandaşlara güreşi sevdirmeye devam edeceğiz."

Başkan Böcek, Cengizhan Şimşek ve diğer pehlivanlara altın hediye etti.

ŞİMŞEK: USTALARIMLA GÜREŞTİM

Tören sonrası açıklama yapan Cengizhan Şimşek, Kırpınar'a çok iyi hazırlandığını söyledi. Kırkpınar'da usta güreşçileri yendiğini hatırlatan Şimşek, "Kırpınar'da altın kemer bana nasip oldu. Ustalarımla güreş yaptım ve yendim. Sevenlerimin duasıyla altın kemeri boynuma takıp, hemşehrilerime armağan etmek nasip oldu" diye konuştu.

EŞEK İLE SUPLEKS HAREKETİ

Eşek ile supleks hareketi yaptığı görüntüler hatırlatılan Şimşek, şöyle konuştu:

"Ben çok hayvan sevgisi olan bir insanım. Çok hayvanım, atım, eşeğim, koyunum var. İşim bittiğinde hayvanlarımın başına gideceğim. Biz göçebe hayatı yaşadığımız için 7-8 gün eşeklerle süren yolculuklarımız oluyor. Dağda yatıyoruz. Çobanız, yiyeceğimiz, içeceğimiz, kepeneğimiz eşeğin üzerinde oluyor. Herhangi bir art niyet yok. Ailemle yemek yerken eşek yanıma geldi. Eniştem, 'Acaba kaldırabilir misin?' dedi. Ben de kaldırdım. Eşek bizim, ben bakıyorum. 2-3 eşeğimiz var."