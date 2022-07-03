SPOR Kırkpınar başpehlivanı Şimşek, hamam ritüelini bozmadı - Son Dakika
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SPOR Kırkpınar başpehlivanı Şimşek, hamam ritüelini bozmadı

03.07.2022 22:59
SPOR Kırkpınar başpehlivanı Şimşek, hamam ritüelini bozmadı

Kırkpınar başpehlivanı Şimşek, hamam ritüelini bozmadıOlgay GÜLER - Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) - Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Antalyalı Cengizhan Şimşek, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı.

Kırkpınar başpehlivanı Şimşek, hamam ritüelini bozmadı

Olgay GÜLER - Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA) - Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Antalyalı Cengizhan Şimşek, 'hamama gitme' ritüelini bozmadı. Hamam yolunda halkı selamlayan Şimşek, mutluluğunun ifade edilemez olduğunu belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın en genç güreşçisi olan rakibi Mustafa Taş'ı yenerek şampiyon oldu. Şimşek, güreşin ardından altın kemeri ve kupayı alarak 'geleneksel hamam yürüyüşü' geleneğini yaptı. Sarayiçi'nden faytona binip ayrılan Şimşek, kent merkezinde faytondan inip yürüyerek yoluna devam etti.

Kent merkezinde vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Şimşek, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda ilk kez şampiyonluğa ulaşan Cengizhan Şimşek'i bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı. Selimiye Camii yanında arkasında bulunan hamamda yorgunluğunu atan Şimşek, çok mutlu olduğunu belirtti. Şimşek,"Hayal gibi ama hayal değil. Hayalim gerçekleşti. Şükür rabbime. Beni destekleyen, seven bütün seyircilerime, akrabalarım ve sevenlerime, tüm Antalya'ya selamlarımı iletiyorum" dedi.

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Başpehlivan Cengizhan Şimşek 'hamam' ritüelini sürdürdü Başpehlivan Cengizhan Şimşek 'hamam' ritüelini sürdürdü KIRKPINAR'DA BAŞPEHLİVAN CENGİZHAN ŞİMŞEK OLDU KIRKPINAR'DA BAŞPEHLİVAN CENGİZHAN ŞİMŞEK OLDU
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Kırkpınar başpehlivanı Şimşek, hamam ritüelini bozmadı - Son Dakika

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