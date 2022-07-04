EDİRNE- Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'ten Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret - Son Dakika
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EDİRNE- Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'ten Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret

04.07.2022 15:44

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Altın kemeri ve kupasıyla belediyeye gelen Şimşek'i, Başkan Recep Gürkan karşıladı.

Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, bu yıl başpehlivanlık güreşlerinin ilklere sahne olduğunu söyledi.

Genç pehlivanların değişime olan inancını ve gücünü gördüklerini belirten Gürkan, "Gençler tam anlamıyla fırtına gibi estiler. Mustafa Taş bu yıl ilk kez güreşti baş kategorisinde ve finale adını yazdırdı. Çok büyük bir başarı. Cengizhan'ın ikinci yılıydı baş kategorisinde ve altın kemere ulaştı. İkisi de isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı." dedi.

"Önemli değişiklikler yapmayı planlıyoruz"

Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun 1 Ağustos'tan itibaren yağlı güreşi bünyesine alacağını aktardı.

Yağlı güreş kurallarında değişiklikler planlandığını ifade eden Gürkan, "Bu yıldan başlayarak tüm yağlı güreşlerde önemli değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Özellikle Kırkpınar bağlamında." dedi.

Kırkpınar'da güreşmek için sporcuların belli bir elemeye tabi tutulması gerektiğini savunan Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarılı olmuş pehlivanlarımızın Kırkpınar çayırına çıkmasını arzu ediyoruz. Böylece hem Kırkpınar'daki güreş sürelerini uzatmayı hem de güreşin kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Dün bazı güreşlerde ihtarlar verildi. Bazı güreşlerde seyirci isyan etti, ıslık çaldı, yuhaladı. Buradaki amacımız, daha nitelikti bir yağlı güreş, seyir zevki olan bir Kırkpınar izletmek. Belki büyük ortada, baş altında ve başta pehlivanlarımızın doğrudan katılımı olabilir. Ancak diğer 11 boyda yıl içerisinde bir puanlama yaparak, bunun rakamı tartışılabilir, 30 olur, 50 olur, 60 olur, bir takım kriterler getirmek istiyoruz. Bence bunun zamanı geldi."

Başpehlivan Şimşek ise Kırkpınar'da genç pehlivanların güzel güreşler ortaya çıkardığını ifade etti. Yağlı güreşler için çok emek harcadıklarını anlatan Şimşek, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Ziyarette başpehlivanın babası Mehmet Şimşek, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikincisi Mustafa Taş yer aldı.

Ziyaretin ardından Başpehlivan Şimşek, Selimiye Meydanı'nı dolaşıp, güreş severlerle fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA

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