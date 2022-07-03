661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dün yaşanan erken final sürprizleri bugün de devam etti. Çeyrek final kuralarında altın kemerli başpehlivan Fatih Atlı ile altın kemerli başpehlivan İsmail Balaban eşleşti. Erken final heyecanın yaşandığı müsabakada seyirciler adeta yerinde duramadı. Balaban rakibi Atlı'yı yenerek yarı finale ismini yazdırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kırkpınar'da bir erken final daha, Fatih Atlı yarı finali göremedi - Son Dakika

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