Kırkpınar'da bir erken final daha, Fatih Atlı yarı finali göremedi - Son Dakika
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Kırkpınar'da bir erken final daha, Fatih Atlı yarı finali göremedi

03.07.2022 15:47
Kırkpınar'da bir erken final daha, Fatih Atlı yarı finali göremedi

Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan İsmail Balaban çeyrek finalde eşleştiği rakibi Fatih Atlı'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan İsmail Balaban çeyrek finalde eşleştiği rakibi Fatih Atlı'yı yenerek yarı finale yükseldi. Erken final heyecanının yaşandığı müsabakalarda, yarı finale İsmail Balaban'ın dışında Cengizhan Şimşek, Ertuğrul Dağdeviren ve Mustafa Taş yükseldi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dün yaşanan erken final sürprizleri bugün de devam etti. Çeyrek final kuralarında altın kemerli başpehlivan Fatih Atlı ile altın kemerli başpehlivan İsmail Balaban eşleşti. Erken final heyecanın yaşandığı müsabakada seyirciler adeta yerinde duramadı. Balaban rakibi Atlı'yı yenerek yarı finale ismini yazdırdı.

Tanju Gemici'yi yenen Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen'i yenen Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı'yı yenen İsmail Balaban ve Hüseyin Gümüşalan'ı geçen Mustafa Taş yarı finale yükseldi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

İsmail Balaban, Fatih Atlı, Balaban, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da bir erken final daha, Fatih Atlı yarı finali göremedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar'da bir erken final daha, Fatih Atlı yarı finali göremedi - Son Dakika
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