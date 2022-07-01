Kırkpınar'ın birinci gününde yaklaşık bin pehlivan mücadele etti. Pehlivanlar birbirine üstünlük kurmak için yoğun çaba sarf etti. Organizasyonun birinci gün güreşleri tamamlandı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün saat 09.30'da başladı. Çeşitli kategoride çayıra çıkan ve kıyasıya mücadele veren pehlivanlar ter döktü. 2 bin 475 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları geceye kadar sürdü.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.