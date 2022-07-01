Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı

01.07.2022 22:25

- Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı Sabah saat 09.30'da başlayan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yaklaşık bin kişinin çeşitli boylarda mücadelesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

- Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı

EDİRNE - Sabah saat 09.30'da başlayan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yaklaşık bin kişinin çeşitli boylarda mücadelesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün saat 09.30'da başladı. Çeşitli kategoride çayıra çıkan ve kıyasıya mücadele veren pehlivanlar ter döktü. 2 bin 475 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları geceye kadar sürdü.

Kırkpınar'ın birinci gününde yaklaşık bin pehlivan mücadele etti. Pehlivanlar birbirine üstünlük kurmak için yoğun çaba sarf etti. Organizasyonun birinci gün güreşleri tamamlandı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar'da birinci gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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