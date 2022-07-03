Kırkpınar'da final günü - Son Dakika
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Kırkpınar'da final günü

03.07.2022 12:17
Kırkpınar'da final günü

661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün yapılacak final güreşleri ile sona erecek.

661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün yapılacak final güreşleri ile sona erecek.

Edirne Belediyesi tarafından organize edilen, 661'nci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde bugün final heyecanı yaşanıyor. Bu yıl 1-3 Temmuz tarihlerindeki güreşlere 2  bin 475 pehlivanın katılımıyla rekor kırıldı. İlk iki gün çekişmeli güreşlere sahne olan Er Meydanı'nda başpehlivanlık güreşlerinde büyük sürprizler yaşandı. Son iki yılın başpehilvanı ve bu yıl da çayırdan şampiyon çıkması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak Antalyalı Ali Gürbüz, ikinci turda Mehmet Yeşil Yeşil'e altın puana giden güreşte yenilerek, altın kemer umudunu kaybetti.

Kırkpınar'da son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz ve finalisti İsmail Koç'un 2'nci turda turnuvadan elenmesinin ardından yine favori güreşçilerden 3 altın kemer sahibi Orhan Okulu, 4 altın kemer  sahibi Recep Kara ve 2 altın kemer sahibi Mehmet Yeşil Yeşil'in,  3'üncü turda elenmeleri sürpriz oldu. Çayırda 2013 ve 2017 yılları arasında,  2 altın kemer sahibi İsmail Balaban ve 2014 Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı kaldı. Başpehlivanlık güreşlerinde bugün Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş, Tanju Gemici ve İsmail Balaban, altın kemeri almak için mücadele verecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 54 pehlivanın dün 3 tur güreşin ardından bugün çeyrek, yarı ve final karşılaşmaları ile son bulacak. Final karşılaşması öncesi ağalık ihalesi ile 2023'ün Kırkpınar ağası, koç ihalesi yapılacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl koç ihalesinin 2 milyon 23 bin liradan satışa sunulacağını söyledi. Buna göre en yüksek teklifi veren koçu satın alıp, 662'nci Kırkpınar ağası olacak.

- Edirne

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Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti SPOR Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi SPOR Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi
Kaynak: DHA

Mehmet Yeşil, Ali Gürbüz, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da final günü - Son Dakika

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