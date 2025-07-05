Kırkpınar'da İlk Tur Mücadeleleri Sona Erdi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık birinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen 8 pehlivan üst tura yükseldi.

Başpehlivanlar, birinci tur eşleşmeleri için Sarayiçi Er Meydanı'na davet edildi.

Eşleşmeler, dört ile beşinci torbalarda yer alan pehlivanlar arasında gerçekleşti. Kura sonrası eşleşen 16 isim salavatlanmaları sonrası peşreve çıktı. Ardından pehlivanlar, rakipleriyle güreşe başladı.

Bu turda en kısa mücadele Furkan Durmuş Altın ile Onur Balcı arasında gerçekleşti. Altın, rakibini 8 dakikada yenerek tur atladı. Yunus Emre Yaman da Ali Güngör Ekin'i mücadelenin 10'uncu dakikasında yendi.

El enseler yumruklaşmayı andırdı

Seçkin Duman ile Turan Balaban arasındaki güreş ise çok sert geçti. El enselerin sert vurulduğu güreşe zaman zaman ara verilmek zorunda kalındı. Seçkin Duman'a kule hakemi tarafından sarı kart gösterildi. İlerleyen dakikalarda Balaban'a da sarı kart çıktı.

Normal sürede birbirine galibiyetin olmadığı Özkan Yılmaz- Abdullah Güngör, Kürşat Şevki Korkmaz-Tolga Turan, Mustafa Batu-Hamza Köseoğlu, Seçkin Duman-Turan Balaban, Osman Aynur-Salih Erinç, Yalçın Üncül-Rıza Yıldırım müsabakalarında puanlama bölümüne geçildi.

Puanı alanın kazanacağı bölümde müsabakalar temkinli geçince pehlivanlara, kule hakemliğince ihtar verildi. Bu ikazlardan sonra güreşler daha hareketli geçmeye başladı.

Turun en son tamamlanan güreşi ise Özkan Yılmaz ile Abdullah Güngör arasında gerçekleşti. 61 dakika süren karşılaşmayı Yılmaz kazandı.

Müsabakalar sonucunda Furkan Durmuş Altın, Yunus Emre Yaman, Yalçın Üncül, Kürşat Şevki Korkmaz, Osman Aynur, Mustafa Batu, Seçkin Duman ve Özkan Yılmaz tur atladı.

Tur atlayan 8 pehlivanın da 4. torbada yer alması dikkati çekti.