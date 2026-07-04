Kırkpınar\'da Pehlivanlar Sıcağın Etkisiyle Serinledi

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gününde sıcak havadan bunalan pehlivanlar, Er Meydanı'ndaki çeşme başında serinlemeye çalıştı.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'ndaki organizasyonun ikinci günü, çeşitli boylarda pehlivanların kıyasıya mücadeleleriyle devam ediyor.

Yağcılar tarafından yağlanan pehlivanlar, rakipleriyle kol bağlayıp güreş tuttu. Etkisini sabahtan bu yana giderek artıran ve 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, çayırdaki sporculara zor anlar yaşattı.

Vücutlarına sürülen yağın ve zorlu karşılaşmalarda sarf ettikleri yoğun eforun etkisiyle bunalan pehlivanlar, çareyi Er Meydanı'nın kenarında bulunan çeşmenin başına gitmekte buldu.

Pehlivanlardan bazıları el ve yüzlerini yıkarken, bazıları ise doğrudan çeşmenin altına girerek serinlemeye çalıştı.

Güreşler çeşitli boylarda yapılan müsabakalarla devam ediliyor.