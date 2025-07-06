Kırkpınar Finali Belli Oldu

EDİRNE'de gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşi yapacak iki isim belli oldu. Büyük organizasyonun finalinde Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk karşılaşacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 40 başpehlivandan, adını yarı finale yazdıran dört pehlivan finale çıkmak için ter döktü. Yarı finalde Enes Doğan Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk Ali İhsan Batmaz ile karşılaştı. Rakibi Enes Doğan'ı yenen Orhan Okulu ile Ali İhsan Batmaz'ı yenen Feyzullah Aktürk adını finale yazdırdı.

KİMLERİ ELEDİLER?

Finalistlerden Orhan Okulu finale gelene kadar; ikinci turda Seçkin Duman'ı, üçüncü turda Cengizhan Şimşek'i dördüncü turda Erkan Taş'ı ve yarı finalde Enes Doğan'ı yendi.

Feyzullah Aktürk ise finale gelene kadar; ikinci turda Ertuğrul Dağdeviren'i, üçüncü turda Ali Gürbüz'ü, dördüncü turda İsmail Koç'u ve yarı finalde de Ali İhsan Batmaz'ı eledi.