Kırkpınar'ın altın kemeri yine belediyenin kasasına dönüyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda altın kemerin ebedi sahibi olmaya en çok yaklaşan Ali Gürbüz, güreşlerin ikinci turunda hemşerisi Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilince bu hayaline veda etmek zorunda kaldı.

Mehmet Yeşil Yeşil, 2010 yılı final, 2016 yılı yarı finalinde yendiği rakibi Ali Gürbüz'le 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık ikinci turunda yeniden karşılaştı.

Bu karşılaşmayı da müsabakanın 56. dakikasında Mehmet Yeşil Yeşil kazandı. Böylece bu yıl şampiyon olması halinde 25 yıldır kimsenin alamadığı altın kemerin ebedi sahibi olacak Ali Gürbüz, son 2 yıldaki başarısını gösteremedi.

-Altın kemer nedir?

Edirne Belediyesince 1960 yılında resmi olarak başlatılan altın kemer uygulaması güreş kurallarına göre, başpehlivan olana bir yıllığına veriliyor.

Güreşi kazanarak emanetçisi olduğu altın kemeri bir yıl süresince takan başpehlivan, bir sonraki yıl Kırkpınar'da başarılı olamazsa kemeri iade ediyor.

Üç yıl fire vermeden üst üste Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan ise altın kemerin ebedi sahibi oluyor.

İlk kuşanan İbrahim Karabacak oldu

Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında, 22 ayar ve 480 gram altından imal edilen "altın kemer"i ilk kez, 1960 yılında İbrahim Karabacak aldı.

Daha sonraki yıllarda seriyi tamamlayan Ordulu Mustafa Bük (1966-1967-1968), Karamürselli Aydın Demir (1976-1977-1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982-1983-1984) birer kez altın kemerin sahibi olurken, Karamürselli Ahmet Taşçı, Cumhuriyet tarihinde altın kemeri iki kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) elde etti.

1997 yılından bu yana başpehlivanlık unvanını üst üste 3 kez hiçbir pehlivan elde edemedi.

-Ali Gürbüz dopingli çıkınca kemeri geri getirdi

Son dönemde altın kemere sadece birkaç başpehlivan yaklaştı.

2007 ve 2008 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara, altın kemer sahipliğine çok yaklaşmasına rağmen Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilmesiyle bu unvanı alamadı.

2009 ve 2010 yıllarının başpehlivanı, "Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil de 2011'de altın kemerin ebedi sahibi olmak için er meydanına çıktı. Mehmet Yeşil Yeşil, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Fatih Atlı'ya ikinci tur güreşlerinde yenildi.

Ali Gürbüz, 2011 ve 2012 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, 2013 yılında da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanını kazandı. Babası Recep Gürbüz'ün 1988'de Kırkpınar Başpehlivanı olarak bir yıllığına Antalya'ya getirdiği altın kemerin ebedi sahibi olmayı hak eden Ali Gürbüz, verdiği numunelerin dopingli çıkması nedeniyle son başpehlivanlık unvanını kaybetti ve altın kemeri iade etti.

- Kemer için Ahmet Taşçı yorumu

Güreş otoritelerinin "efsane güreşçi" olarak nitelediği Ahmet Taşçı'nın en son 1997 yılında ebedi sahibi olduğu altın kemer, o tarihten sonra her güreşin ardından yeniden Edirne Belediyesinin kasasına dönüyor.

2001 yılındaki 640. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 3. kez ebedi sahibi olmak için finalde mücadele eden Ahmet Taşçı, Vedat Ergin'le güreşinde hakemlerin kararlarına kızarak güreşi sonlandırmış, rakibinin elini kaldırarak Ergin'i galip ilan etmişti.

Söz konusu müsabakadan hakem hatalarını gerekçe göstererek çekilen Ahmet Taşçı, "O kemer ahlı, kimseye gitmez." diyerek serzenişlerini çeşitli platformlarda dile getirmişti.

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, ahının olmadığını ancak sonradan gelip helallik isteyen hakemlerin doğru bir karar vermediğini belirtmişti.