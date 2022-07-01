Edirne 'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk günü, minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, toskoparan, ayak, deste-1, deste-2, deste-3, küçükorta küçük, küçükorta büyük boylarda bine yakın sporcun çayırda mücadelesi ile sona erdi. Toplam 2 bin 475 sporcunun kayıt yaptırmasıyla rekor kırılan er meydanı da güreşler geç saatlere kadar sürdü. Havanın kararması nedeniyle müsabakalar stat ışıklarının açılmasıyla devam etti.

Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › SPOR Kırkpınar'ın ilk gününde güreşler geç saatlere kadar sürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.