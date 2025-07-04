Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün başladı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde bulunan, bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün start aldı. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, minik-1 boyda 36, minik-2 boyda ise 37 pehlivan kol bağladı. Organizasyonda gün boyu, başaltı boyu da dahil olmak üzere toplam 14 boyun 13'ünde tek tur güreşler yapılacak. Büyük organizasyonun açılışı ise saat 18.30'da yine Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Öte yandan bu yıl 826 pehlivanın lig usulü sistemle katılmaya hak kazandığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ise 762 pehlivan kayıt yaptırdı.