Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı
03.07.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de minik pehlivanların katılımıyla başladı.

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik-1 boyda pehlivanların er meydanına çıkmasıyla bugün başladı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde bulunan, bu yıl 665'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün start aldı. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, minik-1 boyda 54, minik-2 boyda ise 56 pehlivan kol bağladı. Organizasyonda gün boyu, başaltı boyu da dahil olmak üzere toplam 14 boyun 13'ünde tek tur güreşler yapılacak. Büyük organizasyonun açılışı ise saat 18.30'da yine Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Öte yandan bu yıl 840 pehlivanın lig usulü sistemle katılmaya hak kazandığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ise 817 pehlivan kayıt yaptırdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Edirne, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak Sağanak yağış için tarih verildi Sıcaklarla boğuşan İstanbul nefes alacak! Sağanak yağış için tarih verildi
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı
Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi Ayşe Tokyaz cinayeti davası ertelendi
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:50
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:34
4 kuzeni hayatta koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
4 kuzeni hayatta koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 16:32:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.