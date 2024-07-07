Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başcazgırı Şükrü Kayabaş Veda Etti - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başcazgırı Şükrü Kayabaş Veda Etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, 42 yıllık cazgırlık görevini sonlandırdı. Kayabaş, düzenlenen törende birlikte çalıştığı herkese teşekkür ederken, yeni başcazgır Emin Ger duygusal anlar yaşadığını belirtti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Kayabaş'ın önemli bir isim olduğunu vurgulayarak, yeni başcazgırın Emin Ger olduğunu açıkladı.

07.07.2024 13:13
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, er meydanlarına veda etti.

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kayabaş, 42 yıldır er meydanlarında cazgırlık yaptığını ve bugün bu görevini sonlandırdığını söyledi.

Kırkpınar'da birçok müsabakalara tanıklık ettiğini aktaran Kayabaş, birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de Kırkpınar'ın tarihi anlarına tanıklık ettiğini ifade etti.

Kayabaş'ın önemli bir isim olduğunu ve alkışlarla veda ettiğini aktaran Türkiş, "Şükrü Kayabaş, bizim tarihimiz. Onun ve diğer cazgırların arzusuyla bugünden itibaren yeni başcazgır Emin Ger'dir." dedi.

Yeni başcazgır Emin Ger ise duygu dolu anlar yaşadığını belirtti.

Kayabaş'ın izinden yürümeye devam edeceklerini anlatan Ger, "Ustalıktan ziyade manevi babam, 60 yıl Kırkpınar'a emek vermiş. Cazgırlık sadece spikerlik, iyi konuşmayla değil, seyircilerle olan diyaloğuyla her zaman bize liderlik yaptı. Ben onun ayak izlerini takip ettim. Her zaman ona fikrini soracağım. Ondan öğreneceğimiz daha çok şey var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayabaş'a Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından altın kemer hediye edildi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Seyfettin Selim'e plaket takdim etti.

Daha sonra Şükrü Kayabaş ve yeni başcazgır Emin Ger, er meydanında tur atarak, seyircileri selamladı.

Kaynak: AA

İbrahim Türkiş, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başcazgırı Şükrü Kayabaş Veda Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başcazgırı Şükrü Kayabaş Veda Etti - Son Dakika
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