Sahada yaşanan olaylara teknik heyet ve yedek kulübesindeki futbolcular da dahil olurken, final maçı şiddet olaylarına sahne oldu. Hakeme yapılan saldırının ardından sahaya giren çevik kuvvet polisleri hakemi çembere alıp yeşil saha karıştı. Sahada yaşanan kargaşa anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tribüne ve saha dışına yayılan olaylar polisin müdahalesiyle son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Cemal Bozkurt, Gaziantep, Karkamış, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı - Son Dakika

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