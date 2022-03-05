Kırşehir Belediyespor: 1-0 - Son Dakika
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Kırşehir Belediyespor: 1-0

05.03.2022 16:23
Kırşehir Belediyespor: 1-0

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Barış Çardaklı (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)AKHİSARSPOR: Enes (xxx) - Cengiz (xx), Göksu (xxx), Furkan (xxx), Yavuz Serkan (xx), Serkan Sefil (x) (Dk. 79 Recep xx), Mert Özyıldırım (xx) (Dk. 90 Semih), Bora (x) (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Barış Çardaklı (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)AKHİSARSPOR: Enes (xxx) - Cengiz (xx), Göksu (xxx), Furkan (xxx), Yavuz Serkan (xx), Serkan Sefil (x) (Dk. 79 Recep xx), Mert Özyıldırım (xx) (Dk. 90 Semih), Bora (x) (Dk. 65 Enes xxx), Gökmen (xx), Yusuf Kanal (x) (Dk. 79 Salih xx), Mert Efe (xx) (Dk. 90 İbrahim)KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir (x) - Nur (xx), Mert (xx), Osman (xx), Sırat (xx), Volkan (x) (Dk. 38 Serhat x), Zihni (xx), Hakan (xx), Ozan (x) (Dk. 71 Savaş x), Tugay (x) (Dk. 86 Mehmet Halil), Hasan (x) (Dk. 86 Fatih)GOLLER: Dk. 89 Enes (Akhisarspor)SARI KARTLAR: Osman, Zihni, Mehmet Halil (Kırşehir Bld)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 haftadır galibiyete hasret kalarak üst üste 5 yenilgi alan düşme hattındaki Akhisarspor, evinde Kırşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek moral buldu. Ev sahibi ekibin tek golünü ikinci yarıda oyuna Enes, 89'uncu dakikada kaydetti. Bu sonuçla puanını 26'ya çıkaran Akhisarspor bir basamak tırmanarak 16'ncı sıraya yükselirken, Play-Off yarışında yara alan Kırşehir temsilcisi 34 puanda kaldı.

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Yücel İldiz: 'Yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı' Yücel İldiz: 'Yediğimiz kazara gol bize pahalıya patladı' Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 BB Erzurumspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 BB Erzurumspor: 0

Spor Toto, Çardaklı, Çelebi, Göksu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor: 1-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyespor: 1-0 - Son Dakika
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